Гвардиола провел 600-й матч в карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне провел свой 600-й матч в карьере. Юбилейной для тренера стала игра с "Аталантой" в рамках Лиги чемпионов (1:1).В качестве тренера "Ман Сити" Гвардиола провел 192 матча, ранее он также тренировал "Барселону" (247) и "Баварию" (161). Процент побед — 75 (448 побед в 600 матчах). Период работы Гвардиолы в молодежных командах в этой статистике не учитывается.Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Под его руководством горожане дважды выигрывали АПЛ.