Щенсны: "Локомотив" установил высокую планку. Ничья была бы более справедлива

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 6 ноября в Москве."К счастью поездка закончилась хорошо. Следует признать, что "Локомотив" играл хорошо. Они установили высокую планку. Слава богу, что в конце матча смогли забить. Возможно ничья была бы более справедливым исходом", — цитирует Щенсны Polsat Sport."Ювентус" повел в счете на 3-й минуте благодаря голу Аарона Рэмзи. На 12-й минуте Алексей Миранчук восстановил равенство на табло. Победу "старой синьоре" принес" Дуглас Коста, отличившийся на 93-й минуте.