"Локомотив": продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Локомотив" оставил сообщение после поражения от "Ювентуса" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В твиттере пресс-служба железнодорожников опубликовала фотографию баннера болельщиков "Вместе и до конца". "Продолжаем борьбу за выход в плей-офф", — говорится в сообщении "Локо"."Локомотив" после четырех туров сохраняет шансы на выход из группы. Команда занимает третье место в квартете D, набрав 3 очка. У идущего вторым "Атлетико" 7 очков.