"Локомотив": продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Продолжаем борьбу за выход в плей-офф #ЛигаЧемпионов ?? #ЛокоЮве | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/Ej8yg84XFF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 7, 2019
В твиттере пресс-служба железнодорожников опубликовала фотографию баннера болельщиков "Вместе и до конца". "Продолжаем борьбу за выход в плей-офф", — говорится в сообщении "Локо".
"Локомотив" после четырех туров сохраняет шансы на выход из группы. Команда занимает третье место в квартете D, набрав 3 очка. У идущего вторым "Атлетико" 7 очков.