Щенсны пожалел Гильерме и объяснил причину его ошибки в матче с "Ювентусом"

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (2:1) прокомментировал ошибку голкипера москвичей Маринато Гильерме, который выронил мяч в моменте с первым голом."Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз случались такие же проблемы. Мне жаль его", — цитирует Щенсны Polsat Sport."Ювентус" повел в счете на 3-й минуте благодаря голу Аарона Рэмзи. На 12-й минуте Алексей Миранчук восстановил равенство на табло. Победу "старой синьоре" принес" Дуглас Коста, отличившийся на 93-й минуте.