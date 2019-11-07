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Актер Юнусов: как мне игра Роналду? Никак, все смотрели на игру Леши Миранчука

Российский актер, юморист, резидент Comedy Club, болельщик "Локомотива" Роман Юнусов, прокомментировал поражение московской команды от "Ювентуса" (1:2).

"Игра была просто отличная. Фанаты нереально поддерживали команду. Я на матче был с 5-летним сыном. Мы оба орали. Атмосфера была потрясающей.

Было видно, что "Локомотив" хотел победить. Боролись в каждом моменте, старались удержать результат. Может, не хватило сил. Поэтому "Юве" дожал в концовке. "Ювентус" — опытная и сильная команда, но "Локо" круче. "Локомотив" — это паровоз. Напрямую, напролом, без всяких лишних движений.

Всегда обидно пропускать на последней минуте. Дома смотреть спокойней, потому что ты видишь, как идет добавленное время. А на стадионе — нет. После гола Дугласа Косты, вся скамейка "Ювентуса" выбежала на поле, как будто финал Лиги чемпионов выиграли.

Как мне игра Роналду? Да никак. Все смотрели на игру Леши Миранчука", — сказал Юнусов в беседе с Sport24.


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Теги: Роналду Миранчук Ал. Локомотив Ювентус Лига чемпионов
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