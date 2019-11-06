"Мы в плей-офф Лиги чемпионов. Браво, парни!" — написал Роналду в своём "инстаграме".
Роналду поздравил игроков "Ювентуса" с выходом команды в плей-офф Лиги чемпионов
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил партнёров по команде с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счётом 2:1.
"Мы в плей-офф Лиги чемпионов. Браво, парни!" — написал Роналду в своём "инстаграме".
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