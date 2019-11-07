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З. Бакаев: "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на вопросы на презентации новой домашней формы сборной России.

— "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом", мне понравилось. Не хватило концентрации.

— Как вы распоряжаетесь своими деньгами?

— Моя зарплатная карта до сих у мамы, конечно, я ей распоряжаюсь, но это общие деньги.

Мне родители пока запрещают покупать машину. Пока я не могу сам сдать на права. В чем проблема? Футбол.

— Что посоветую посмотреть в Ингушетии?

— Это горы в первую очередь, это будет незабываемо. Я там почти каждый год, в последний раз я был там зимой.

Sport24


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Теги: Бакаев Локомотив Ювентус
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