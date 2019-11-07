Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на вопросы на презентации новой домашней формы сборной России.
— "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом", мне понравилось. Не хватило концентрации.
— Как вы распоряжаетесь своими деньгами?
— Моя зарплатная карта до сих у мамы, конечно, я ей распоряжаюсь, но это общие деньги.
Мне родители пока запрещают покупать машину. Пока я не могу сам сдать на права. В чем проблема? Футбол.
— Что посоветую посмотреть в Ингушетии?
— Это горы в первую очередь, это будет незабываемо. Я там почти каждый год, в последний раз я был там зимой.
Sport24
З. Бакаев: "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом"
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