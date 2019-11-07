З. Бакаев: "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на вопросы на презентации новой домашней формы сборной России.— "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом", мне понравилось. Не хватило концентрации.— Моя зарплатная карта до сих у мамы, конечно, я ей распоряжаюсь, но это общие деньги.Мне родители пока запрещают покупать машину. Пока я не могу сам сдать на права. В чем проблема? Футбол.— Это горы в первую очередь, это будет незабываемо. Я там почти каждый год, в последний раз я был там зимой.