Россию в еврокубках представляли четыре клуба: "Локомотив" проиграл "Ювентусу" (1:2), "Зенит" уступил "Лейпцигу" (0:2), "Краснодар" победил "Трабзонспор" (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" (0:0). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла.
В итоге у России Португалии стало 44,383 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у Португалии — 45,849. Отставание составляет 1,466 балла. После 3-го тура ЛЧ и ЛЕ отставание составляло 0,966 балла. Напомним, шестая строчка позволяет стране отправить третью команду в Лигу чемпионов.
После матчей ЦСКА и "Краснодара" Россия не приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
На этой неделе прошли матчи 4-го тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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