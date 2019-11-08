» » Ал. Миранчук: "Локомотив" разозлил Роналду, хорошо сыграв по нему индивидуально

Ал. Миранчук: "Локомотив" разозлил Роналду, хорошо сыграв по нему индивидуально

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после двух матчей против "Ювентуса" в Лиге чемпионов рассказал, кто впечатлил его в составе туринского клуба.

— Роналду не забил "Локомотиву" в Турине, а в Москве впервые за 5 лет ушел на замену без гола и при ничейном счете. Против него был отдельный план?

— Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.

— Помимо Криштиану, глядя на кого из "Юве", казалось: это космос?

— В Турине — Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.

— С кем поменялись майками?

— Не менялся вообще. Меня и Нобель [Арустамян] просил помочь достать чью-нибудь футболку. Но я даже для себя не взял.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ал. Локомотив Роналду Ювентус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 11 29
2 Интер 11 28
3 Рома 11 22
4 Кальяри 11 21
5 Лацио 11 21
6 Аталанта 11 21
...
20 СПАЛ 11 7
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Венгер: мне поступило предложение из "Баварии", попросили дать ответ в течение недели
Ал. Миранчук: может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"
Ал. Миранчук: "Локомотив" разозлил Роналду, хорошо сыграв по нему индивидуально
Вальверде — о конфликте Месси и Гризманна: все проще, чем кажется
Эррера: порой в "МЮ" футбол не был на первом месте
"Эспаньол" установил исторический рекорд 2
"Витесс" потерпел третье поражение подряд 2
Платини хочет взыскать 7,2 млн евро с УЕФА
Ал. Миранчук: поражение от "Ювентуса" вышло очень болезненным
Смолов: Америка прекрасна для жизни – в плане условий, уровня безопасности 3
Мактоминей: "МЮ" может выиграть три трофея в этом сезоне 1
Зидан объяснил Леонардо свои слова о Мбаппе: я могу говорить все, что захочу
Напавший с ножом на Озила и Колашинаца мужчина получил 10 лет тюрьмы 1
"Бернли" продлил контракт с нападающим сборной Новой Зеландии Вудом
Гвардиола: прямо сейчас "Ливерпуль" - сильнейшая команда
УЕФА не будет возбуждать дело против ЦСКА после столкновений фанатов в Будапеште 3
Новиков стал полноправным главным тренером "Динамо"
Президент ФНЛ: проблемы с безопасностью у стадиона "Торпедо" возникли после игры в Кубке России
"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" 6
Фанаты "Торпедо": призываем ФНЛ и РФС объяснить происходящий беспредел
Слуцкий: Хонда способен занять любую позицию в полузащите 1
"Торпедо" и "Нижний Новгород" сыграют на "Открытие Арене"
Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии 1
Моуринью намерен подписать контракт с "Баварией" до 2022 года
Глеб рассказал, что мог перейти в ЦСКА: Гинер предлагал мне 2,5 млн в год 2
Медведев: надеемся, что Луневу не потребуется операция, но пока заключения врачей нет 2
Впервые в Москве пройдут футбольные соревнования среди людей с синдромом Дауна 7
Радченко поддержал переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" 13
"Ахмат" - "Урал": стали известны стартовые составы 1
Все новости