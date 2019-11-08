Ал. Миранчук: "Локомотив" разозлил Роналду, хорошо сыграв по нему индивидуально

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после двух матчей против "Ювентуса" в Лиге чемпионов рассказал, кто впечатлил его в составе туринского клуба.— Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.— В Турине — Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.— Не менялся вообще. Меня и Нобель [Арустамян] просил помочь достать чью-нибудь футболку. Но я даже для себя не взял.