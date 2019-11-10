Бывший игрок сборной Югославии Милинко Пантич подчеркнул, что российские клубы, кроме "Зенита", недостаточно сильны для достойного выступления в Лиге чемпионов.
"При всем уважении к "Локо" их потолок — это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов за исключением "Зенита". Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф ЛЧ. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.
В России играет много легионеров, но у вас уже нет звезд уровня Халка, Акселя Витселя, Роберто Карлоса, Самуэля Это’О… Когда эти ребята выступали в России, у вас был шанс постепенно подтянуться к топ-5, но затем российские клубы стали жить по средствам. С одной стороны, это хорошо и соответствует политике фейр-плей УЕФА. С другой — уровень РПЛ заметно упал", — приводят слова Пантича "Известия".
Пантич: из российских клубов только "Зенит" может биться за плей-офф ЛЧ
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