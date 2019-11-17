Крауч: буду рассказывать внукам, что провёл с Месси несколько минут на поле

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о нападающем каталонской "Барселоны" Лионеле Месси."Наступит момент, когда смогу сказать своим внукам, что делил футбольное поле с Месси. Это длилось всего несколько минут. Мы встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2007 году.Буду рассказывать им об этом, поскольку он величайший футболист всех времён. Лео — это живой памятник, футболист, которого каждый должен попытаться увидеть хотя бы раз в жизни", — цитирует Крауча Daily Mail.