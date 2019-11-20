"Яндекс" и Rambler Group могут стать конкурентами "Газпром-Медиа" в переговорах за право транслировать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (будущего еврокубкового турнира).
Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к обеим компаниям.
Таким образом, у "Матч ТВ" могут появиться конкуренты на показ в России еврокубков начиная с сезона-2021/22.
При этом "Яндекс" не намерен ограничиваться правом трансляции только на территории России. Интернет-компания претендует и на страны ближнего зарубежья, включая Украину. "Об этом знают на Украине, и эта ситуация им не нравится", — сказал один из собеседников РБК.
По данным источника, знакомого с ходом переговоров, сумма, которая включает в себя права на трансляции всех клубных турниров на три года с учетом стран СНГ, может составить 200 млн евро. Такую же оценку называет и источник, близкий к "Яндексу".
Как сообщает еще один источник, в числе претендентов есть и онлайн-кинотеатр ivi, который уже приобрел у "Газпром-медиа" права на трансляции футбольных турниров в текущем цикле.
"Яндекс" и Rambler Group поборются с "Газпром-Медиа" за право транслировать еврокубки
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