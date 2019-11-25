"Овчинников сказал, что в это время года трудно играть? Доля истины в словах Сергея есть. Он знает, о чем говорит. Если поконкретней, то к этому периоду мы сыграли около 28-ми игр. Это большая нагрузка, учитывая, что у нас много сборников.
У нас есть проблемы сегодня. Первая — это травматизм. Много основных игроков, которые выбыли к этому периоду. Это связано с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Одни готовились полный цикл, другие — одну неделю. Сборники приехали вообще за несколько дней до начала сезона. Матч завтра состоится. Мы должны быть готовы.
Готов ли сыграть Чорлука? Честно сказать, я не знаю, какой будет завтра состав. Сегодняшняя и завтрашняя тренировка покажет состояние футболистов", — передает слова Семина Sport24.
Матч "Локомотив" — "Байер" пройдет завтра, 26 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. После четырех туров москвичи с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. В первой игре в Леверкузене железнодорожники обыграли "Байер" со счетом 2:1.
Семин: "Локомотив" столкнулся с проблемой травматизма. Выбыли много основных игроков
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне домашнего матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Байером" заявил, что из-за большой нагрузки команда столкнулась с проблемой травматизма.
Фото: ФК "Локомотив"
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