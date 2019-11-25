"Состояние нормальное. Готовы к этому циклу. Привыкли к интенсивности игр. Организм привык к этому. Завтра буду готов на 100%.
Прошлогодний "Шальке" и "Байер". Можно провести параллель, но я не вижу смысла. К каждому сопернику мы тактически подстраиваемся по-разному", — передает слова Миранчука Sport24.
Ал. Миранчук: к "Байеру" буду готов на 100%
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера", который состоится 26 ноября в Москве.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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