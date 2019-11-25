Стало известно, кто рассудит "Зенит" и "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Обслуживать встречу УЕФА доверил итальянской бригаде арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать Орсато будут лайнсмены Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным арбитром назначен Даниэле Довери. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Марко Гвида и Чиро Карбоне.
После четырех туров у "Зенита" 4 набранных очка и третье место в группе G. У "Лиона" 7 очков и вторая позиция. Лидер группы — "РБ Лейпциг" (9 очков), четвертая — "Бенфика", у которой 3 очка в активе.
Итальянцы рассудят "Зенит" и "Лион" в матче Лиги чемпионов
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