Винисиус пропустит матч "Реала" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов

"Реал" назвал 19 игроков, которые готовы сыграть с "ПСЖ" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Очередную встречу пропустит 19-летний полузащитник Винисиус Жуниор, также не сыграют Брахим Диас, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Начо, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Хамес Родригес.: Куртуа, Ареоля и Альтубе.: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.: Азар, Бензема, Бэйл, Йович, Родриго.Встреча состоится 26 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.