"Реал" назвал 19 игроков, которые готовы сыграть с "ПСЖ" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Очередную встречу пропустит 19-летний полузащитник Винисиус Жуниор, также не сыграют Брахим Диас, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Начо, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Хамес Родригес.
Вратари: Куртуа, Ареоля и Альтубе.
Защита: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.
Нападающие: Азар, Бензема, Бэйл, Йович, Родриго.
Встреча состоится 26 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
Sport24.ru
Винисиус пропустит матч "Реала" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов
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