Питер брал, Москву и Краснодар не брал. Все матчи "Байера" в России

12 сентября 2000 года. Лига чемпионов. "Спартак" - "Байер" - 2:0
Москва. Стадион "Лужники". 60000 зрителей
В начале века в российском и немецком футболе все было иначе. Сборная Германии опозорилась на Евро-2000 и задумалась о реформе подготовки футболистов. А в России "Спартак" и не слышал о существовании шестого места. Лига чемпионов тех лет делилась на 2 групповых раунда. В первом спартаковцы попали в квартет к мадридскому "Реалу", леверкузенскому "Байеру" и лиссабонскому "Спортингу". Естественно, на красно-белых не ставил никто, а они лихо прошлись в группе, набрав на одно очко меньше, чем испанский клуб.
А начинался раунд матчем в Москве против немцев. У "Байера" только начиналась эпоха, которую после назовут "Неверкузеном". Мощнейший подбор игроков - Михаэль Баллак, Зе Роберто, Карстен Рамелов, Оливер Нойвилл, Бернд Шнейдер. "Спартак" крутых имен не испугался и ввязался в открытую игру с леверкузенцами. Команды транжирили моменты, а первый гол случился только во втором тайме, когда Титов реализовал выход один на один. Навал немцев "Спартак" выдержал и в концовке усилиями Безродного забил второй. А Дмитрий Парфенов в дополнительное время еще и пенальти не реализовал. После матча Титов скажет, что ожидал от "Байера" более сильной игры.
В обзоре можно увидеть, как вратари включали Мануэля Нойера, пока это не стало мейнстримом, и кто научил Дмитрия Комбарова останавливать мячи на ленточке.
8 ноября 2007 года. Кубок УЕФА. "Спартак" - "Байер" - 2:1
Москва. Стадион "Лужники". 30000 зрителей
Розыгрыш Кубка УЕФА 2007/2008 годов стал счастливым для другого российского клуба, не "Спартака". Красно-белые остановились в 1/16 финала, куда попали из группы с "Байером", "Спартой", "Тулузой" и "Цюрихом" (УЕФА продолжал трансформацию еврокубков и в группе играли 5 команд). Интересно, что групповой раунд начинался не в сентябре, как сейчас все привыкли, а в конце октября. Матч против леверкузенцев был для "Спартака" первым в розыгрыше, хотя по календарю шел уже ноябрь.
Станислав Черчесов в роли главного тренера, Гус Хиддинк - на трибунах, а на поле Егор Титов, Максим Калиниченко и Моцарт, которых коуч потом сошлет в дубль. На левом фланге "Спартака" носился Дмитрий Торбинский, который во втором тайме заработает пенальти, а Павлюченко его реализует. Наверно, тогда Хиддинк увидел в Торбинском джокера, которого шикарно использует на Евро-2008. "Спартаку" в матче с "Байером" повезло - арбитр назначил в ворота Рене Адлера второй одиннадцатиметровый, который забил Моцарт. "Байер" отыграл один уже в компенсированное время. За леверкузенцев на 10 минут выходил Дмитрий Булыкин, не сумевший протаранить оборону с Жедером, Штранцлем и Ковачем.
10 апреля 2008 года. Кубок УЕФА. "Зенит" - "Байер" - 0:1
Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 21500 зрителей
В Питере Дмитрий Булыкин попал в стартовый состав. Это было неудивительно, потому что "Байер" вышел играть полурезервным составом. Дело в том, что первый матч противостояния леверкузенцы разгромно уступили дома - 1:4. И рассчитывать на чудо в Северной столице никто не собирался. Хотя "Байер" начал матч довольно бодро, завалив штрафную Малафеева атаками. Булыкин даже открыл счет на 18-й минуте, когда выиграл воздух у Романа Широкова, игравшего центрального защитника. Гол стал единственным в матче, и "Зенит" прошел дальше в полуфинал, где состоялась великая победа над другим немецким клубом - мюнхенской "Баварией".
Тот состав питерцев стал золотым. Фееричный Аршавин, забивной Погребняк, выжигавшие центр Тимощук и Денисов. На скамейке Дик Адвокаат, который привез в Россию второй евротрофей в истории. В голландца настолько поверили, что пригласили в национальную сборную, с которой он перенес греческий позор на Евро-2012. В обзоре матча "Зенита" с "Байером" можно поностальгировать по комментариям матчей питерцев Геннадия Орлова.
4 ноября 2014 года. Лига чемпионов. "Зенит" - "Байер" - 1:2
Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 17010 зрителей
"Зенит" времен Андре Виллаша-Боаша обладал сильнейшим составом в истории клуба. Неограниченные финансовые возможности собрали для португальца команду с Халком, Витселем, Гараем, Хави Гарсией, Данни, Кришито. Даже лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову приходилось с большим трудом выгрызать себе место в основе, конкурируя с Соломоном Рондоном. От того "Зенита" ждали многого именно в Лиге чемпионов. Но в еврокубках команда, разрывавшая всех в РПЛ, почему-то дрожала и раздаривала очки. К матчу с "Байером" питерцы подошли с 4 баллами и задачей победить, потому что с немецким клубом шла основная борьба за второе место.
Но реализация подвела "Зенит". А именно Александра Кержакова. Пара загубленных форвардом железных моментов аукнулась питерцам во втором тайме, когда за 5 минут дубль оформил Сон Хын Мин. Кореец только-только заявлял о себе футбольной Европе, и матч против "Зенита" стал для него лучшим той осенью. В самой концовке сине-бело-голубые один мяч отквитали, отличился Рондон, с чьим появлением Андре Виллаш-Боаш запоздал. После поражения "Зенит" выиграет у "Бенфики", уступит "Монако" и будет в группе лишь третьим. В Лиге Европы команду Виллаша-Боаша остановит в четвертьфинале будущий победитель "Севилья".
22 ноября 2016 года. Лига чемпионов. ЦСКА - "Байер" - 1:1
Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 19164 зрителей.
Осень 2016 года стала для армейцев самой холодной. Казалось, что Леонид Слуцкий выжимает из команды максимум, но результата все равно нет. В чемпионате ЦСКА безнадежно проиграл в дерби "Спартаку", а в Лиге чемпионов клуб печально катился к очередному четвертому месту в группе. Четвертые места были и в прошлых сезонах, но тогда команда дарила хоть какую-то надежду в виде побед над ПСВ или сенсации в игре с "Манчестер Сити". В 2016 году ЦСКА не выиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, лишь трижды завершив встречи вничью.
Два ничейных результата попали на противостояние с леверкузенским "Байером". Немецкий клуб по подбору игроков был похож на армейский. И там, и там основу составляла молодежь. В состав ЦСКА прорвались Головин и Чалов, в "Байере" - Чалханоглу и Фолланд. Последний забьет в начале встречи, продлив знаменитую серию Игоря Акинфеева. ЦСКА найдет в силы отыграться после перерыва, когда Натхо реализует одиннадцатиметровый удар. В следующем матче армейцы поедут в Лондон, где Леонид Слуцкий сорвется на болельщика и оставит тренерский пост Виктору Гончаренко, с которым мучения ЦСКА в Лиге чемпионов закончатся (все-таки четвертое место с 2 победами над "Реалом" такого уныния не вызывали).
14 февраля 2019 года. Лига Европы. "Краснодар" - "Байер" - 0:0
Краснодар. Стадион "Краснодар". 34827 зрителей.
В День Святого Валентина "быки" влюбили в свою игру тысячи болельщиков. Матчи "Краснодара" вызывали интерес и на групповой стадии, потому что отличались большой результативностью. Команда Мурада Мусаева показала интригующий перфоманс, устроив борьбу со "Стандардом" за вторую строчку. Помог турецкий "Акхисар", которому ничего не надо было, но он откатал нулевую ничью с бельгийцами в последнем туре.
Настоящие нервы случились с "Краснодаром" в 1/16 финала в противостоянии с "Байером". Правда, во второй встрече в Леверкузене. В Краснодаре команды голов не забили. "Быки" в первом тайме круто повозили немцев, запоров кучу голевых моментов. После перерыва "Краснодар" мог пропустить сам. Точнее, даже пропустил. Аларио на последних минутах затолкал мяч в ворота Крицюка, но гол был отменен из-за игры рукой. Судьи разобрались без всякого VAR. Через неделю в Леверкузене Шапи забьет феноменальным ударом и выведет "Краснодар" в 1/8 финала, где еврокубковый путь закончится на "Валенсии".
Питер брал, Москву и Краснодар не брал. Все матчи "Байера" в России
Матч против "Локомотива" - седьмой приезд "Байера" в Россию. Кроме Питера, леверкузенцы не побеждали нигде.
Официальный сайт "Зенита"
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