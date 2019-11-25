Защитник "Байера" Джонатан Та поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
"Каждая игра в Лиге чемпионов — это нечто особенное. Постараемся завтра добиться хорошего результата, чтобы затем готовиться к матчу с "Атлетико".
Мы обычно не играем в холодных условиях, но ничего не поделаешь. Будем больше двигаться, так что не замерзнем в Москве", - цитирует Та Sport24.ru.
Джонатан Та: "Байер" будет больше двигаться, так что не замерзнем в Москве
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