Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов оценил шансы команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа турнира с "Байером".
"Ювентус" с 10 очками возглавляет квартет и уже обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, у "Атлетико" семь очков, а у "Локо" и "Байера" — по три.
"В том, что "Байер" обыграл "Атлетико", есть две стороны. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть "Байер", а "Юве" отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс", — цитируют Жемалетдинова "Известия".
Жемалетдинов: в последнем туре ЛЧ "Локомотив" может поехать в Мадрид на игру за 2-е место
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