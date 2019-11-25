» » Жемалетдинов: в последнем туре ЛЧ "Локомотив" может поехать в Мадрид на игру за 2-е место

Жемалетдинов: в последнем туре ЛЧ "Локомотив" может поехать в Мадрид на игру за 2-е место

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов оценил шансы команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа турнира с "Байером".

"Ювентус" с 10 очками возглавляет квартет и уже обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, у "Атлетико" семь очков, а у "Локо" и "Байера" — по три.

"В том, что "Байер" обыграл "Атлетико", есть две стороны. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть "Байер", а "Юве" отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс", — цитируют Жемалетдинова "Известия".


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Теги: Жемалетдинов Локомотив Байер Лига чемпионов Атлетико
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8 Хоффенхайм 12 20
9 Байер 12 19
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1 Барселона 13 28
2 Реал Мадрид 13 28
3 Севилья 14 27
4 Атлетико  14 25
5 Атлетик Б 14 23
6 Реал Сосьедад 14 23
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