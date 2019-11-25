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Каштру: "Шахтер" не будет закрываться в штрафной, попробуем вскрыть "Манчестер Сити"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Нас ждет очень затратная игра. Важно рассчитывать абсолютно на всех ребят, которые сейчас доступны. Тайсон не прилетел из-за травмы. Но стоит сконцентрироваться не на тех, кто остался в Киеве, а на тех, кто с нами и готов принять участие в матче.

Три, четыре или пять защитников — можно менять постоянно. Но мы всегда стараемся оставаться собой. До сегодня команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов — Тайсона, Марлоса и Дентиньо — менять тактическую схему мы не будем. Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов.

С таким соперником, как "Манчестер Сити", всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65-70% времени. Тем не менее мы проанализировали поединок первого тура в Харькове, где соотношение в процентах было 55 к 45. И практически при таком же владении "Сити" создал намного больше опасности, чем мы.

Когда ты с мячом — атакуешь, когда без — обороняешься, это понятно. И все же постараемся показывать свой футбол. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак "Сити". Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам "Манчестер Сити", — цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Матч "Манчестер Сити" — "Шахтер" состоится 26 ноября, начало — 23:00.


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Теги: Манчестер Сити Шахтер Лига чемпионов Каштру
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