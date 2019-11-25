Главный тренер "Баварии" Ханс Флик поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой".
"Боатенг очень хорошо поработал во время паузы на игры сборных. Мы рассматриваем его в числе кандидатов, но я еще не определился, кто завтра выйдет на поле.
Тьяго повредил запястье, но к матчу с ним все должно быть в порядке. Это игрок, на которого всегда можно положиться, "Баварии" очень повезло иметь такого футболиста.
У меня много вариантов на завтрашний матч. Кому-то из игроков надо набрать игровой тонус, кому-то — отдохнуть. Необходимо взвесить все за и против. Но в одном можно не сомневаться — мы хотим обеспечить себе завтра первое место в группе", — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
Матч "Црвена Звезда" — "Бавария" состоится 26 ноября, начало — 23:00.
Тренер "Баварии": в матче с "Црвеной Звездой" мы хотим обеспечить себе первое место в группе ЛЧ
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