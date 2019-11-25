Симеоне: не сомневаюсь, "Ювентус" будет среди претендентов на победу в ЛЧ

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом"."Мы сконцентрированы на матче с "Ювентусом", а уже потом обратимся к последней игре. Мы сыграем против очень сильной команды. Ее тренер исповедует вполне определенный стиль и прививает его "Ювентусу".В "Ювентусе" собраны игроки, которые хорошо подходят под стиль Сарри. Не сомневаюсь, что они будут среди претендентов на победу в этой Лиге чемпионов. Но мы в хорошей форме и способны состязаться с "Ювентусом", — цитирует Симеоне AS.Матч "Ювентус" — "Атлетико" состоится 26 ноября, начало — в 23:00 мск.