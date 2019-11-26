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Булыкин: "Локомотив" и "Байер" будут под одинаковым давлением. Нас ждет бескомпромиссный матч

Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с "Байером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Сегодня можно ожидать упорного матча и борьбы, потому что очки нужны и одной, и второй команде. Ждет нас бескомпромиссный матч, в котором победит сильнейший. Я надеюсь, "Локомотив" может хорошо сыграть, и добиться хорошего результата

Давление всегда есть, но оно будет и на "Байер", и на "Локомотив". Все будут под одинаковым давлением. Только одни будут на выезде, в холодную погоду, а вторые играют дома с большим желанием и самоотдачей.

Будет ли погода ключевым фактором в этом матче? Не совсем, это маленький фактор, которым может где-то повлиять на риск травмы, на необычное дыхание, но весомым его назвать нельзя", — сказал Булыкин в беседе с Sport24.


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Теги: Булыкин Локомотив Байер Лига чемпионов
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