Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с "Байером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
"Сегодня можно ожидать упорного матча и борьбы, потому что очки нужны и одной, и второй команде. Ждет нас бескомпромиссный матч, в котором победит сильнейший. Я надеюсь, "Локомотив" может хорошо сыграть, и добиться хорошего результата
Давление всегда есть, но оно будет и на "Байер", и на "Локомотив". Все будут под одинаковым давлением. Только одни будут на выезде, в холодную погоду, а вторые играют дома с большим желанием и самоотдачей.
Будет ли погода ключевым фактором в этом матче? Не совсем, это маленький фактор, которым может где-то повлиять на риск травмы, на необычное дыхание, но весомым его назвать нельзя", — сказал Булыкин в беседе с Sport24.
Булыкин: "Локомотив" и "Байер" будут под одинаковым давлением. Нас ждет бескомпромиссный матч
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»