Сегодня в Москве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Байером".
"Локомотив": Гилерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер, Жемалетдинов.
Запасные: Коченков, Идову, Смолов, Коломейцев, Мурило, Кверквелия, Куликов.
"Байер": Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Бейли, Демирбай, Венделл, Дьяби, Арангис, Фолланд, Белльараби.
Запасные: Эзкан, Ломб, Драгович, Паулиньо, Л. Бендер, Аларио, Баумгартлингер.
"Локомотив" - "Байер": стали известны стартовые составы
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