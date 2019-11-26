В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером»

Игнатьев – 2.0. Собрал впечатляющую статистику по отборам, но вообще не ходил вперёд, в первом тайме пустил вышедшего 1 на 1 Бэйли за спину, во втором –не уследил за Бендером перед голом.
Хёведес, Чорлука – 3.0. К центральным защитникам меньше всех претензий: «Байер» во втором тайме был ощутимо лучше но, как и в первом, не создавал моментов, особенно через центр обороны.
Рыбус – 2.5. Держал свой фланг, как мог пытался помогать впереди. Средненькая во всех отношениях игра в исполнении левого защитника.
Баринов – 2.5. Здорово начал встречу, выгрызая в центре поля буквально всё, но затем полезность и активность Дмитрия сошла на нет – после перерыва «Локомотив» полностью проиграл центр поля.
Крыховяк – 2.0. Поляка вовсю короновали после его феерии в Саранске, но Лига чемпионов как всегда ткнула в ничтожность каких-то достижений в чемпионате России: Гжегож был плох даже в первом тайме, не говоря о втором.
Жемалетдинов – 2.5. Винить Рифата за автогол всё же неправильно, вряд ли он мог успеть подпрыгнуть и избежать контакта с мячом. В первом тайме неплохо взаимодействовал с Миранчуками, навязывал борьбу. Правда, слишком часто выходил за рамки правил.
Алексей – 3.0. Всё немногое, что было хорошего в атаке «Локомотива», так или иначе исходило от объекта интереса «Ювентуса»: что незасчитанный гол, что момент брата, что момент Смолова в концовке. Шёл в обводку, обострял передачами, но в топ-клубе нужно давать при этом результат.
Антон – 2.0. Сразу не понравился тем, что после красивого финта в начале встречи остановился, ожидая свистка судьи, которого, конечно, не последовало. Не реализовал главный момент «Локомотива», который мог всё изменить, а ранее затянул с передачей на брата, забежавшего в офсайд и забивавшего уже из «вне игры».
Эдер – 2.5. По части «бицца-бороцца» к португальцу никаких вопросов: в первом тайме цеплялся за всё, что мог. Но вот автогол в большей степени на совести Эдера, выбившего мяч низом по центру.
Куликов – 2.5. Партнёры играли очень плохо, так что не выпадать было не так сложно. Молодой даже отметился ударом в створ.
Смолов – 2.0. Имел один шанс для того, чтобы себя проявить, но едва успел проводить взглядом пролетающий мимо мяч, пущенный Бариновым вдоль линии вратарской.
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru, twitter.com/fclokomotiv