В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером»

Команда Юрия Сёмина в общем-то ожидаемо уступила и снова заняла последнее место в группе. Сначала всё складывалось слишком обидно и нелогично, а потом – угнетающе бессильно.

