» » В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером»

В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером»

Команда Юрия Сёмина в общем-то ожидаемо уступила и снова заняла последнее место в группе. Сначала всё складывалось слишком обидно и нелогично, а потом – угнетающе бессильно.
Гильерме – 2.5. В отличие от игры с «Ювентусом», нормально делал свою работу, но обошёлся без чудес. Отразил 5 ударов, но всё-таки пропустил дважды.

Игнатьев – 2.0. Собрал впечатляющую статистику по отборам, но вообще не ходил вперёд, в первом тайме пустил вышедшего 1 на 1 Бэйли за спину, во втором –не уследил за Бендером перед голом.

Хёведес, Чорлука – 3.0. К центральным защитникам меньше всех претензий: «Байер» во втором тайме был ощутимо лучше но, как и в первом, не создавал моментов, особенно через центр обороны.

Рыбус – 2.5. Держал свой фланг, как мог пытался помогать впереди. Средненькая во всех отношениях игра в исполнении левого защитника.

Баринов – 2.5. Здорово начал встречу, выгрызая в центре поля буквально всё, но затем полезность и активность Дмитрия сошла на нет – после перерыва «Локомотив» полностью проиграл центр поля.

В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером»

Крыховяк – 2.0. Поляка вовсю короновали после его феерии в Саранске, но Лига чемпионов как всегда ткнула в ничтожность каких-то достижений в чемпионате России: Гжегож был плох даже в первом тайме, не говоря о втором.

Жемалетдинов – 2.5. Винить Рифата за автогол всё же неправильно, вряд ли он мог успеть подпрыгнуть и избежать контакта с мячом. В первом тайме неплохо взаимодействовал с Миранчуками, навязывал борьбу. Правда, слишком часто выходил за рамки правил.

Алексей – 3.0. Всё немногое, что было хорошего в атаке «Локомотива», так или иначе исходило от объекта интереса «Ювентуса»: что незасчитанный гол, что момент брата, что момент Смолова в концовке. Шёл в обводку, обострял передачами, но в топ-клубе нужно давать при этом результат.

Антон – 2.0. Сразу не понравился тем, что после красивого финта в начале встречи остановился, ожидая свистка судьи, которого, конечно, не последовало. Не реализовал главный момент «Локомотива», который мог всё изменить, а ранее затянул с передачей на брата, забежавшего в офсайд и забивавшего уже из «вне игры».


Эдер – 2.5. По части «бицца-бороцца» к португальцу никаких вопросов: в первом тайме цеплялся за всё, что мог. Но вот автогол в большей степени на совести Эдера, выбившего мяч низом по центру.

Куликов – 2.5. Партнёры играли очень плохо, так что не выпадать было не так сложно. Молодой даже отметился ударом в створ.

Смолов – 2.0. Имел один шанс для того, чтобы себя проявить, но едва успел проводить взглядом пролетающий мимо мяч, пущенный Бариновым вдоль линии вратарской.

Фото: twitter.com/UEFAcom_ru, twitter.com/fclokomotiv


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Теги: Локомотив Миранчук Ал. Байер Миранчук Ан.
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