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Семин: уверен, болельщики "Локомотива" очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Байера" (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
— Мы все разочарованы. Я — тем, как мы отреагировали на первый гол. Хотя первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча мы неожиданно начали проигрывать единоборства, потеряли уверенность. Второй тайм… Нужно посмотреть статистику, но мне он не понравился. Не было характера. Если брать моменты, у нас их было не меньше. Может, даже больше. Но духа не было.

— В Леверкузене вы придумали схему с Мурило над защитниками и Бариновым и Крыховяком над ним. Но после "Тамбова" Мурило посадили.

— Мы никого не сажали. Просто состав на следующую игру всегда строится под прошлый матч. А игра с "Тамбовом" оставляла желать лучшего для того или иного игрока. Вот и все.

— "Локомотив" второй сезон неплохо смотрится в Лиге чемпионов, но занимает последнее место в группе. Чего не хватает?

— Сегодня не хватило характера. А вообще, чтобы выходить из группы Лиги чемпионов, мы должны обладать более обширным и качественным составом. Любая команда, не только мы. Необходима ротация, конкуренция. Травмы тоже влияют. Сегодня у нас два-три игрока, которые в течение недели не тренировались в общей группе. Из-за этого был дисбаланс.
Но это чисто наши внутренние проблемы. Я уверен, что наши болельщики очень разочарованы. Я хочу перед ними извиниться.

— Всю неделю обуждают возможный трансфер Алексея Миранчука в "Ювентус". Это сказалось на его игре?

— Я не хочу говорить на эту тему. Все выглядели плохо. Могу только сказать, что во втором тайме у нас не было команды. Вот и все.

Sport24.ru


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Теги: Семин Локомотив Байер
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