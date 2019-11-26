"Реал" упустил победу над "ПСЖ", пропустив дважды за две минуты

"Реал" на своем поле упустил победу над "ПСЖ" в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов - 2:2.



Лига чемпионов



5 тур



Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83.



"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Вальверде (Модрич, 76), Кроос, Азар (Бэйл, 68), Иско (Родриго, 82), Бензема.



ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Бернат, Менье, Маркиньос, Верратти, Гуэй (Неймар, 46), Мбаппе, Ди Мария (Дракслер, 76), Икарди (Сарабия, 76).



Предупреждения: Марсело, 68, Менье, 89.

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