В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Шахтером" - 1:1.
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Гюндоган, 56, Соломон, 69
Манчестер Сити: Эдерсон, Тасенде, Отаменди, Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, Эрнандес (Фоден, 76), Де Брёйне (Сильва, 70), Силва, Стерлинг, Жезус
Шахтёр Д: Пятов, Кривцов, Додо, Исмаили, Матвиенко, Тете, Патрик, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Коваленко (Антониу, 81), Мораес (Сикан, 90)
Предупреждения: Фернандиньо, 90+1
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Шахтер"
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