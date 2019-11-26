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Караваев: "Лиону" есть, кем заменить травмированного Депая

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" прокомментировал схему петербуржцев в пять центральных защитников и отметил, что нападающий команды Артем Дзюба находится в хорошей форме.

"В домашнем матче "Лион" часто бежал в атаку, тем более болельщики гнали свою команду вперед. Мы играли хорошо и имели моменты, чтобы забить второй гол и довести дело до победы, но немного не хватило.

Сейчас уже у нас будет преимущество своего стадиона. К тому же, "Газпром Арена" — одна из лучших в мире, как и наши болельщики, которые к каждому европейскому матчу готовят крутые перфомансы. Ближе к игре тренер расскажет, как правильно действовать против "Лиона". Понимаем, что должны побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

В Европе "Зенит" играет в пять защитников? Это не означает, что команда сидит в обороне. Допустим, полторы недели назад сборная России играла против бельгийцев — те тоже действуют в пятерке. Но при этом Бельгия любит и умеет атаковать.

Дзюба много забивает за "Зенит"? Он сейчас действительно в хорошей форме. В матче против "Рубина" он забил победный гол после моей передачи. Дай Бог, чтобы наша связка работала и дальше.

Знаю, что Мемфис Депай пропустит матч из-за травмы. Но, если честно, мы не думали о том, сыграет он или нет. "Зенит" готовится к сопернику в целом. Мы играем с командой, и каждого футболиста можно заменить. Например, в последнем матче "Лиона" против "Ниццы" вместо Депая вышел Жефф Рен-Аделаид, забивший победный гол", - цитирует Караваева Footmercato.

Sport24.ru


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Теги: Караваев Зенит Лион
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