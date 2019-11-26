"Первый гол — это курьез, он не вытекал из логики игры. "Байер" не давил и не создавал моменты. "Локомотив" же первые 15 минут играл хорошо, нагнетал и вообще был лучше соперника. Если бы реализовали свои моменты — особенно Антон Миранчук свой выход один на один, — то матч мог бы повернуться в другую сторону. А так счет стал комфортным для "Байера". Второй мяч в ворота "Локо" и вовсе стал шоком. После него игра совершенно выровнялась, и гости, хоть и не оказывали серьезного давления, довольно легко контролировали ее.
"Локомотив" второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. И потом, еще одна причина провалов — просто нефарт. Им не везет. Также железнодорожники пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире — здесь за все наказывают. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача", — цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Байера" (0:2) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов и подвел итоги выступления московского клуба в еврокубках. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»