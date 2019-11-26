» » Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача

Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Байера" (0:2) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов и подвел итоги выступления московского клуба в еврокубках. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.
Фото: Sportbox
"Первый гол — это курьез, он не вытекал из логики игры. "Байер" не давил и не создавал моменты. "Локомотив" же первые 15 минут играл хорошо, нагнетал и вообще был лучше соперника. Если бы реализовали свои моменты — особенно Антон Миранчук свой выход один на один, — то матч мог бы повернуться в другую сторону. А так счет стал комфортным для "Байера". Второй мяч в ворота "Локо" и вовсе стал шоком. После него игра совершенно выровнялась, и гости, хоть и не оказывали серьезного давления, довольно легко контролировали ее.

"Локомотив" второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. И потом, еще одна причина провалов — просто нефарт. Им не везет. Также железнодорожники пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире — здесь за все наказывают. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача", — цитирует Бубнова Sportbox.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бубнов Локомотив Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"
Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
Моуринью: хотел пригласить болбоя в раздевалку, чтобы отпраздновать победу
Голевая атака "Тоттенхэма" началась с передачи болбоя. Моуринью отблагодарил парня (видео)
Кейн: "Тоттенхэму" не хватало бодрости на старте матча с "Олимпиакосом"
Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача 4
"Локомотив" - "Байер": фотоотчет встречи
"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича 1
Умер бывший главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун
Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры
Караваев: "Лиону" есть, кем заменить травмированного Депая
Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку 3
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
"Эстерсунд" из-за финансовых проблем не допущен до участия в высшем дивизионе чемпионата Швеции
Бэйли: знали, что у "Локомотива" медленная защита и старались это использовать 1
Градецки: в первой игре "Локомотив" был другим, он был лучше
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Шахтер" 2
"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Атлетико"
"Реал" упустил победу над "ПСЖ", пропустив дважды за две минуты 2
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 и победил "Олимпиакос" 1
Покер Левандовски помог "Баварии" разгромить "Црвену Звезду" 1
Рыбусь: в этой ЛЧ "Локомотив" смотрелся лучше, но снова не хватило очков
Гилерме: "Локомотиву" не повезло в матче с "Байером"
Семин: после Нового года у "Локомотива" будет другая команда 3
Бос: Миранчуки могли бы усилить "Байер"
Семин: уверен, болельщики "Локомотива" очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться 6
Лебедев: 4-е место "Локо" в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает "Лудогорцу" 9
Все новости