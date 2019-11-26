Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал победу над "Олимпиакосом" (4:2) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Кейн в этой игре оформил дубль.
"Мы счастливы. Мы плохо начали матч, пропустили два мяча и здорово осложнили себе жизнь, но забили до перерыва и вернули себе инициативу. Второй тайм удался. Мы здорово играли, применяли высокий прессинг, создали еще несколько моментов и воспользовались ими.
Начало получилось печальным, но мы сами это понимали. На старте нам не хватало бодрости. Сами усложнили себе задачу, но потом пошли голы и все стало хорошо. Приятное чувство — решить задачу выхода из группы", — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.
Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Жозе Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "Тоттенхэм" не сможет сместить с первого места в группе В "Баварию" (15).
Кейн: "Тоттенхэму" не хватало бодрости на старте матча с "Олимпиакосом"
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