Моуринью: хотел пригласить болбоя в раздевалку, чтобы отпраздновать победу

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, подводя итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (4:2), прокомментировал эпизод с участием болбоя, который помог "шпорам" забить второй гол.Он быстро вернул игроку "Тоттенхэма" мяч, вышедший в аут. В результате Лукас Моура получил пас с вбрасывания, вошел в штрафную площадь и прострелил на Гарри Кейна, сделавшего счет ничейным — 2:2. Моуринью подошел к болбою, пожал ему руку и обнял."Чтобы быстро вернуть мяч в игру, нужно быть очень хорошим болбоем. С 10 до 16 лет я был как раз таким, и этот парень тоже хорош. Он понимает игру, читает ее, он не просто смотрит на трибуны. Он живет игрой. Я хотел пригласить его в раздевалку, чтобы отпраздновать победу с нами, но он исчез", — цитирует Моуринью Sky Sports.Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "Тоттенхэм" не сможет сместить с первого места в группе В "Баварию" (15).