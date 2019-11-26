Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, подводя итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (4:2), извинился перед полузащитником команды Эриком Дайером, которого заменил в первом тайме. "Шпоры" проигрывали 0:2, и Моуринью на 29-й минуте выпустил вместо Дайера Кристиана Эриксена."Самый сложный момент матча — не два пропущенные мяча, а замена в первом тайме. Такие вещи причиняют боль игроку и мне тоже. Важно понимание со стороны футболиста. Мне повезло, что я выбрал очень умного парня, который отлично понимает, что такое команда, ведь я сделал это для команды. Речь шла не о его игре, а о том, что нужно команде.Мы проигрывали 0:2 и были в очень сложной ситуации. Я решил, что одного опорника хватит, а мне нужен второй креативный футболист, который сможет взаимодействовать с Алли. Прошу прощения у Эрика, но он знает, что я сделал это для команды, а не для того, чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики тоже это понимают", — цитирует Моуринью Sky Sports.Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "Тоттенхэм" не сможет сместить с первого места в группе В "Баварию" (15).