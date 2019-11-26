Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн сделал дубль в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом". Встреча прошла в Лондоне 26 ноября и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Жозе Моуринью. Кейн отличился на 50-й и 77-й минутах.Благодаря этим голам Гарри довел свой лицевой счет в Лиге чемпионов до 20 забитых голов. На это ему понадобилось 24 матча, что является рекордным показателем в истории турнира. Прежнее достижение принадлежало итальянцу Алессандро Дель Пьеро, который достиг отметки в 20 забитых голов в ЛЧ за 26 матчей. На третьем месте в этом списке — голландец Рууд ван Нистелрой, забивший 20 голов за 27 матчей.Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "Тоттенхэм" не сможет сместить с первого места в группе В "Баварию" (15).