"ПСЖ" в Мадриде сыграл вничью с "Реалом" (2:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
До 79-й минуты парижане уступали мадридцам со счетом 0:2 после дубля нападающего Карима Бензема. На 81-й минуте форвард французской команды Килиан Мбаппе сократил отставание, а спустя еще две минуты полузащитник Пабло Сарабия забил второй гол за гостей.
Между мячами Мбаппе и Сарабии прошло 134 секунды. Это наименьшее количество времени в истории Лиги чемпионов, которое потребовалось гостевой команде, чтобы забить два гола на "Сантьяго Бернабеу".
"ПСЖ" набрал 13 очков и выиграл группу А. "Реал" с восемью очками гарантировал себе вторую строчку. "Брюгге" (3) идет на третьем месте, "Галатасарай" (2) — на четвертом.
Sport24
"ПСЖ" забил 2 гола "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" за рекордно короткое время
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