"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Жозе Моуринью.
Этот результат гарантировал лондонцам выход в плей-офф турнира. Моуринью стал первым специалистом, выходившим из группы Лиги чемпионов с 6 разными клубами. Ранее он добивался этого с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".
Кроме того, Моуринью — первый тренер в истории, выходивший в плей-офф ЛЧ с тремя разными английскими клубами.
"Тоттенхэм" набрал 10 очов в группе В и за тур до окончания группового этапа стал недосягаем для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "шпоры" не смогут сместить с первого места "Баварию" (15 очков).
Sport24
Моуринью — 1-й тренер, выходивший в плей-офф ЛЧ с 6 разными клубами
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