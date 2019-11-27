» » Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"

Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). Парижане уступали к 79-й минуте со счетом 0:2, но вырвали ничью.

"Это был не лучший наш матч. Начали точно не на своем уровне. Не хватало уверенности, смелости. И это — на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Так что пришлось тяжело.

В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство вратаря Наваса и игроков, вышедших на замену. У нас остается пространство для прогресса. Но надо сохранять спокойствие. А победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков", — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тухель ПСЖ Реал Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 13 28
2 Реал Мадрид 13 28
3 Севилья 14 27
4 Атлетико  14 25
5 Атлетик Б 14 23
6 Реал Сосьедад 14 23
...
20 Леганес 14 6
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 14 33
2 Марсель 14 25
3 Анже 14 24
4 Бордо 14 22
5 Сент-Этьен 14 22
6 Монпелье 14 20
...
20 Ним 13 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Симеоне: "Ювентус" кроме момента с голом ничего не создал, но мы сами не забили вообще ничего
Леонардо — о судействе в матче с "Реалом": не хочу верить, что это заговор против "ПСЖ"
Верратти: думаете, это возможно — приехать в Мадрид и не испытать проблем?
Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"
Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ
Комличенко: в раздевалке поддержали Дзюбу. Не дадим никого в обиду 7
Влашич признан автором лучшего гола ноября в РПЛ 2
Моуринью — 1-й тренер, выходивший в плей-офф ЛЧ с 6 разными клубами
"ПСЖ" забил 2 гола "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" за рекордно короткое время
Азар получил травму в матче с "ПСЖ". Есть подозрение на рецидив
Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"
Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
Моуринью: хотел пригласить болбоя в раздевалку, чтобы отпраздновать победу
Голевая атака "Тоттенхэма" началась с передачи болбоя. Моуринью отблагодарил парня (видео)
Кейн: "Тоттенхэму" не хватало бодрости на старте матча с "Олимпиакосом"
Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача 11
"Локомотив" - "Байер": фотоотчет встречи
"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича 1
Умер бывший главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун
Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры
Караваев: "Лиону" есть, кем заменить травмированного Депая
Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку 3
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
"Эстерсунд" из-за финансовых проблем не допущен до участия в высшем дивизионе чемпионата Швеции
Бэйли: знали, что у "Локомотива" медленная защита и старались это использовать 1
Градецки: в первой игре "Локомотив" был другим, он был лучше
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Шахтер" 2
Все новости