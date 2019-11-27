Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). Парижане уступали к 79-й минуте со счетом 0:2, но вырвали ничью.
"Это был не лучший наш матч. Начали точно не на своем уровне. Не хватало уверенности, смелости. И это — на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Так что пришлось тяжело.
В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство вратаря Наваса и игроков, вышедших на замену. У нас остается пространство для прогресса. Но надо сохранять спокойствие. А победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков", — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"
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