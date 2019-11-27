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Симеоне: "Ювентус" кроме момента с голом ничего не создал, но мы сами не забили вообще ничего

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Моя команда показала свою силу. Но всякое бывает, и нам надо смириться с произошедшим. Мы провели хорошую игру, но не хватило эффективности в атакующих действиях. Создавали много моментов, но не могли забить. Начали неважно, но прибавили по ходу игры. Соперник ничего особо больше не создал, кроме момента с голом. Но мы сами не забили вообще ничего, а это в футболе самое важное", — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

"Ювентус" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико" пока в группе D занимает 2-е место, но "Байер" также сохраняет шансы на выход из группы. Для этого нужно обыгрывать "Ювентус" и надеяться, что "Атлетико" проиграет "Локомотиву".


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Теги: Ювентус Симеоне Атлетико Лига чемпионов
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