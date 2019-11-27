Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча состоялась в Манчестере и завершилась вничью (1:1).
"Ничья на выезде с "Манчестер Сити" — это фантастика. В Загребе мы понимали, что в случае поражения фактически вылетаем, но смогли забить дважды в добавленное время и сыграть 3:3. Сегодня мы не выиграли и ничего пока себе не обеспечили. Но все по-прежнему в наших руках.
Мы завершали матч с пятью игроками в возрасте не старше 21 года. Для "Шахтера" это очень важно — это показатель нашего хорошего будущего. Но на этом уровне важна игра каждого, и все они сегодня были просто великолепны.
"Сити" не позволял нам играть в свою игру, у нас не все получалось. Но и мы также не позволяли делать "Сити" многое из того, что они привыкли. Это было очень хорошее тактическое противостояние", — цитирует Каштру пресс-служба УЕФА.
Каштру: ничья на выезде с "Манчестер Сити" — это фантастика
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