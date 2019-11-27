Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, почему оставил бразильского нападающего Неймара в запасе на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча прошла 26 ноября в Мадриде и закончилась со счетом 2:2. Неймар вышел на замену в перерыве вместо Идриссы Гейе.
"Я не боюсь последствий, не думаю, что из-за этого мы можем потерять Неймара. У нас есть контакт, мы честны друг с другом. Я предварительно поговорил с ним и сказал, что он выйдет на вторую часть матча. То же самое мы проделали с Мбаппе в матче с "Галатасараем".
Неймар отсутствовал 6 недель и сыграл всего одну игру до этого дня. Не нужно было идти на такой риск. Я принял это решение ради него и его здоровья", — цитирует Тухеля Goal.
"ПСЖ" (13 очков) и "Реал" (8) досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Sport24
Тухель объяснил свое решение оставить Неймара в запасе на матч с "Реалом"
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