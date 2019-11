View this post on Instagram

У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб ??? Вместе мы напишем новую историю ? #СамыйЛучшийКоллектив | #ЛигаЧемпионов | #ЛокоБайер | #UCL | #FCLMB04