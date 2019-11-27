Как закончится матч "Зенит" - "Лион"?

Победой "Зенита" Будет ничья Победой "Лиона"





«Зенит» ещё может спасти этот сезон для российских клубов. Вы верите?

Сегодня у Петербурга игра, от которой зависит почти всё

Фото: ФК "Зенит"