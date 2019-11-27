«Зенит» ещё может спасти этот сезон для российских клубов. Вы верите?

Повторит ли «Зенит» путь «Локомотива»?
Это с Лигой Европы в этом сезоне всё было понятно сразу. «Арсенал» феерично воспользовался историческим шансом просочиться на групповой этап, влетев «Нефтчи». Разобранный «Спартак» пыхтел над «Туном», но «Брага» прекратила еврокубковые судороги пациентов Кононова. ЦСКА, съездив к «Лудогорцу», сразу дал понять, что хорошего от них ждать не стоит.
Лига чемпионов же наши скептические ожидания обманула. Даже «Краснодар» удачно начал, лихо разобравшись с «Порту». А стартом группового этапа вообще можно было восхищаться – хищный «Локо» обокрал на выезде «Байер», «Зенит» в прагматичном стиле не проиграл в Лионе и победил дома «Бенфику». Красота?
Но дальше всё пошло куда-то не туда. «Локомотив» лишь достойно проигрывал. Ключевые моменты – концовка домашней игры с «Юве», когда неожиданно оказались шансы зацепить очко, и встреча там же с «Байером» - оказались провалены. От «железнодорожников» совсем не веяло безнадёгой, которой можно кратко описать всю прошлогоднюю еврокубковую кампанию, но результат – такой же.
«Зенит» опустился с небес на землю не менее эпично – два поражения от «РБ» в парном противостоянии просто без шансов. Теперь впереди последняя возможность зацепиться за плей-офф: надо побеждать дома «Лион».
Конечно, ничья оставит шансы, но в случае победы в 6-м туре над «Бенфикой» «Зениту» придется следить за итогами параллельной встречи. Если «Лион» проиграет «РБ» (единственный рабочий вариант для нашей команды), все будет зависеть от счёта, с которым закончится сегодняшний матч. 0:0 - у нас будет преимущество. 2:2 и выше - преимущество получат французы. При 1:1 будем считать общую разницу мячей. Пока у «Лиона» +4 перед российской командой.
А «РБ» на последний тур, видимо, будет уже не мотивирован.
Как будет играть Семак?
В чемпионате «Зенит» в три центральных защитника не играет, а вот в Лиге чемпионов – регулярно. Против «Лиона» в гостях Семак выставил такую формацию с первых минут, в последующих играх – прибегал к ней по ходу.
Как решит Сергей Семак на этот раз, сказать трудно. В какой-то момент, когда центральные защитники начнут уставать, он наверняка выпустит Осорио, но не произойдёт ли это сразу?
Есть достаточно причин изменить решение и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, сдерживать результативного Муссу Дембеле Ивановичу и Ракицкому будет очень трудно. С другой – «Зениту» надо забивать. Если не рисковать дома, то рисковать, наверное, не нужно вообще и сразу надеяться лишь на Лигу Европы.
- Надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь, - справедливо заявлял Шатов на пресс-конференции.
Правда, здесь важнее, что думает Сергей Семак.
Как там Артём Дзюба?
Совершенно обыденная история с оскорблением футболистов (непривычно было лишь то, что кричали на игре сборной) обернулась полноценным скандалом. РФС, РПЛ, босс «Зенита» Александр Медведев так яростно вступились за нападающего Артёма Дзюбу, что добились исключительно обратного эффекта – заметив, как все вокруг маются из-за возможной обиды игрока «Зенита», нейтральная публика прекратила его жалеть и начала недоумевать.
Артём Дзюба провёл крутые полтора года, но всё-таки он не Папа Римский.
Священная корова. С Дзюбой носятся так, что уже противно
После оскорблений Артем исчез из медиа-пространства, его просто не слышно. Да и по реакции в Сан-Марино стало понятно, что его задела эта история. Но инсайды идут невероятные даже для такой ситуации – будто бы Артём просил заступиться за него главу премьер-лиги Сергея Прядкина и вообще отписался в социальных сетях от партнёров по сборной.
Если даже здесь всего лишь часть правды, Дзюба наверняка себя ощущает не очень хорошо. И это может ему помешать на ключевом осеннем отрезке – впереди не только решающие матчи в Лиге чемпионов, но и важное противостояние со «Спартаком».
Хотя против «Рубина» получилось не так плохо – Артём забил победный гол и в целом провёл качественный матч.
А что с «Лионом»?
Французов штормит. По чемпионату они идут совсем тяжело (9 место против прошлогоднего 3-го), да и в еврокубках стабильности не показывают. «Лион» победил интенсивный «Лейпциг», но при этом проиграл «Бенфике» и по этой причине оставил российской команде гораздо больше шансов на борьбу за место в плей-офф.
После первой игры «Лион» успел даже сменить тренера - команду подхватил Руди Гарсия. При нём стало получше, но коренным образом ситуация не изменилась.
На руку российской команде и отсутствие Мемфиса Депая, который на данный момент восстанавливается после травмы. Без него разбираться с «Лионом» будет всё же полегче.
Дзюба и компания очень разочаровали в противостоянии с немцами, но до этого выдали отличную игру против «Бенфики» дома. Наверное, это была лучшая игра чемпиона в текущем сезоне. Если получится организовать что-то подобное сегодня, «Зенит» будет иметь все шансы на победу.
И тогда у нас останется надежда на весенние еврокубки. При всём уважении к «Краснодару» и Лиге Европы – это другое.
Фото: ФК "Зенит", twitter.com/sportexpress
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Фото: ФК "Зенит"
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