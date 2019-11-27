Гюндоган: "Манчестер Сити" должен прибавлять. Не в плане результатов, а скорее в плане игры

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1)."К сожалению, мы сыграли вничью, которую надо принять, но главное, что нам удалось выйти из группы с первого места. Знали, что этот матч будет непростым. Мы позволили "Шахтеру" играть в свою игру и недостаточно хорошо сыграли в обороне. У нас были проблемы с созданием моментов. Мы провели не лучший матч, но это Лига чемпионов — турнир, в котором приходится преодолевать трудности.В Премьер-Лиге мы на девять очков отстаем от лидеров. Это не та ситуация, в которой мы хотели оказаться, но нужно смириться с этим. Если "Ливерпуль" допустит осечку, нужно будет воспользоваться ей. А пока мы пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Но впереди много работы. Мы должны прибавлять. Не в плане результатов, а скорее в плане игры", — сказал Гюндоган в интервью "BT Sport".