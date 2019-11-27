В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" на своем поле одержал победу над "Лионом" - 3:1.
Эта победа стала первой для сине-бело-голубых на групповом этапе. В активе "Зенита" 4 очка. Команда Константина Зырянова занимает последнее место в группе.
Напомним, сегодня, 27 ноября, встречу между собой проведут основные команды. Начало матча запланировано на 20:55. Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Юношеская лига УЕФА
5 тур
Гол: Шамкин, 19, Косарев, 37, Кравцов, 46 - Да Силва, 90+3
Зенит: Одоевский, Вахания, Молчан, Прохин, Смирнов (Бычков, 83), Щетинин, Кравцов, Симутенков (Каргинов, 83), Ногтев (Симдянкин, 64), Шамкин (Князев, 45), Косарев
Лион: Маржерон, Дьоманд, Калюлю, Дейонг, Бар (Дид, 69), Огарро (Да Силва, 82), Гуири (Густо, 46), Тебили (Баркола, 55), Тома, Коли, Висса (Густо, 70)
Предупреждения: Щетинин, 53, Прохн, 76, Калюлю, 80
"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" на своем поле одержал победу над "Лионом" - 3:1.
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