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Боярский: здравый смысл говорит, что "Зенит" не обыграет "Лион"

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Лион" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Сегодня "Зенит" должен сделать подарок своей легенде Кержакову и одержать победу над "Лионом". Александр придет на матч, будет поддерживать команду, и лучшего подарка не придумать для нападающего. Но при всем при этом я бы приготовил и галстук, на всякий случай. Мы видели игру нашей сборной с бельгийцами. Нашему футболу до европейского еще тянуться и тянуться.

Плюс "Зенита" сейчас — игроки находятся в хорошей форме, и Дзюба, и Азмун. И брат Кержакова, Миша, демонстрирует уверенную игру. Думаю, он захочет сделать подарок своему брату и постарается выйти сухим из воды. Надеюсь, что "Зенит" выиграет 2:1. Но здравый смысл все же говорит, что команда не сможет этого сделать. Хотя я очень надеюсь на чудо", - цитирует Боярского Sport24.


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Теги: Боярский Зенит Лион
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