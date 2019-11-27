Сегодня, 27-го ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле принимал "Лион". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.
5 тур
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Кузяев (Сутормин, 90+3), Оздоев, Барриос, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.
"Лион": Лопеш, Андерсен (Гуйри, 83), Денайер, Фильо, Марсал (Коне, 68), Дюбуа, Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 75), Мусса Дембеле, Бертран Траоре.
Предупреждения: Кузяев, 16, Андерсен, 29, Марсал, 43, Дюбуа, 44, Барриос, 57, Оздоев, 73, Ракицкий, 89
"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл "Лион"
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