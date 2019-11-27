» » "Зенит" благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл "Лион"

"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл "Лион"

Сегодня, 27-го ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле принимал "Лион". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.

5 тур

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Кузяев (Сутормин, 90+3), Оздоев, Барриос, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.

"Лион": Лопеш, Андерсен (Гуйри, 83), Денайер, Фильо, Марсал (Коне, 68), Дюбуа, Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 75), Мусса Дембеле, Бертран Траоре.

Предупреждения: Кузяев, 16, Андерсен, 29, Марсал, 43, Дюбуа, 44, Барриос, 57, Оздоев, 73, Ракицкий, 89


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Лион
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 17 39
2 Локомотив 17 34
3 ЦСКА 17 33
4 Краснодар 17 33
5 Ростов 17 30
6 Спартак 17 22
...
16 Сочи 17 14
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 14 33
...
7 Реймс 14 20
8 Нант 14 20
9 Лион 14 19
10 Лилль 14 19
11 Ренн 13 18
...
20 Ним 13 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Болельщики "Мальме" осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза 2
Дзюба, иди в плей-офф! «Зенит» победил и обогнал «Лион» 1
"Челси" упустил победу над "Валенсией"
"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл "Лион" 56
Агент Дибалы отказался говорить о будущем форварда "Ювентуса"
"Барселона" - "Боруссия": Месси включен в стартовый состав
Бюджетное финансирование "Крыльев Советов" сократится в следующем году 1
Глава "Манчестер Сити": Гвардиола - ключевой элемент последних успехов нашего клуба
Директор "Ювентуса" Паратичи: скоро Де Лигт станет лучшим защитником в мире
Просинечки покинул должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь
Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков 12
А. Кержаков: мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл 1
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в "Кристал Пэлас" не хуже, чем в ЦСКА 2
Тренер "Лудогорца": настроены оформить выход в плей-офф Лиги Европы именно в игре с ЦСКА 1
"Зенит" и "Лион" назвали стартовые составы 9
Гончаренко: если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так
Боярский: выкрики в адрес Дзюбы - происки моральных уродов 30
Гордюшенко, вероятнее всего, покинет ЦСКА зимой
Президент "Оренбурга": никто из "Рубина" по Федотову со мной не связывался
Боярский: здравый смысл говорит, что "Зенит" не обыграет "Лион" 4
Фанаты "Мальме" возмущены решением Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю"
Сарри: Лига чемпионов больше мотивирует "Ювентус", чем Серия А
Медведев: дисциплинарные санкции к Луневу? Полная ерунда и беспочвенные фантазии 1
"Реал" сообщил о результатах обследования Азара
Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли
Дзагоев: и "Реал" "Барселоне" проигрывал 0:5. Главное - извлечь уроки 1
Мешков рассудит матч "Зенит" - "Спартак". Вилков будет отвечать за VAR 64
"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Юношеской лиги УЕФА 2
"Зенит" сыграет с "Лионом" в лазурной форме 6
Все новости