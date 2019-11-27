Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметился забитым голом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (2:0).
Этот мяч стал восьмым для Дзюбы в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом, Артем догнал Андрея Тихонова и Алана Дзагоева и вместе с ними делит первенство в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов. Дзюба провел в ЛЧ 18 матчей, Тихонов — 29, Дзагоев — 37.
Sport24.ru
Дзюба догнал Тихонова и Дзагоева по голам в Лиге чемпионов
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