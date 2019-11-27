Второй тайм был плох, но они сдюжили. Оценки матча "Зенит" - "Лион"

Михаил Кержаков - 4
Справился со всем, что ему предложил соперник. Дважды выручил ещё до перерыва, а в дальнейшем уверенно (за исключением одного эпизода) действовал на выходах и не позволил задать себе ни одного лишнего вопроса. Зачем Лунёв с таким Кержаковым?
Дуглас Сантос - 3,5
Спорная игра левого защитника. С одной стороны, на его счету голевой пас на победный мяч. С другой - слишком многое позволял Траоре. Да и пара неприятных потерь на своей половине поля не добавляет впечатлениям положительных оттенков.
Ярослав Ракицкий - 4
Выносил, боролся и подстраховывал выдергивающегося Ивановича. Если бы ещё не жёлтая карточка, можно было бы сказать, что Ракицкий провел игру в разрушении, близкую к идеальной.
Бранислав Иванович - 3,5
Не сказать, что регулярно проваливался, но с рывками Дембеле пару раз зевал, а иногда шёл на перехват и не успевал возвращаться - ещё в самом начале игры его здорово успел подстраховать партнёр Ракицкий, и таких моментов было несколько.
Вячеслав Караваев - 3
На правом фланге иногда было горячо, но и давление на край было порядочным. Впереди отметился хорошим прострелом на Дзюбу, но этого, конечно, мало. Достаточно средний матч в исполнении Караваева, но точно не провальный.
Магомед Оздоев - 4
Игра для Маги начиналась тяжело. Он чуть не забил в свои (и здорово помешал Кержакову), неудачно скидывал головой, и не всегда успевал за разгоняющимися атаками соперника в центре. Но потом пошли отличные передачи (например, через полполя на Дзюбу), движение и в итоге шальной - но всё-таки важнейший гол.
Вильмар Барриос - 2,5
Вроде бы "Зенит" выиграл ключевую игру группы, поэтому двоек быть не должно, да и вообще оценки должны быть выше, но почти весь второй тайм "Зенит" выглядел очень плохо. Непроходимый Барриос на этот раз совсем не был непроходимым - к проблемам с мячом добавились сложности в отборе и выборе позиции.
Александр Ерохин - без оценки
Вышел, здорово придержал мяч на фланге и сделал все для того, чтобы пошла вторая голевая атака. Красавчик, но сложно ставить оценку за 10 минут на поле.
Себастьян Дриусси - 2
Матч для аргентинца складывался очень тяжело. Если в первом тайме он ещё включался в атаки и помогал партнёрам, то после перерыва почти исключительно портил. Проблемы при этом заключались не только в браке на чужой половине поля, но и потерями у себя.
Юрий Жирков - без оценки
Ещё более крутой, чем Ерохин, потому что по факту сделал голевую передачу на Оздоева.
Далер Кузяев - 2,5
Противоречивая игра для полузащитника. С одной стороны, круто забросил на прорывающегося Азмуна, с другой - испортил опасную атаку, когда должен был пропускать мяч у лицевой. Добивает ситуацию неуверенная игра у своих ворот - мало помогал Караваеву, так ещё и привёз опасный штрафной.
Алексей Сутормин - без оценки
Находке трансферного отдела Петербурга возможностей проявить себя не дали: оставалось слишком мало времени, а игра была сделана.
Артем Дзюба - 4
Такого льва хотелось бы увидеть против Бельгии. Хейтеров затыкать рано, делать это Артёму надо будет в игре против "Спартака", но вообще Дзюба провёл хороший матч - забил победный, боролся, тянул на себе защитников и делал все ради продвижения и сохранения мяча. Неплохо запустил Азмуна в штрафную ещё в первом тайме, так что в и плане подыгрыша всё солидно.
Ещё бы что-нибудь подобное против "Бенфики" - чтобы сегодняшнее было не зря.
Сердар Азмун - 3,5
Не сумел забить, хотя два раза хорошо выходил на позицию, обыгрываясь с партнёрами (Дзюба и Кузяев) в стенку. Во втором тайме ещё при счёте 1:0 вовремя сориентировался в своей штрафной и совершил вынос. Нападающего красят в первую очередь голы, но ругать иранца нет смысла, да и не хочется.
Фото: ФК "Зенит", РИА
Второй тайм был плох, но они сдюжили. Оценки матча "Зенит" - "Лион"
Артем Дзюба наконец-то показал, как выглядят львы на поле, а Магомед Оздоев с лихвой компенсировал нервное начало и едва не привезённый автогол
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»