"Зенит" обыграл "Лион" со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 92-й минуте матча на поле вышел полузащитник петербургского клуба Алексей Сутормин. Он заменил хабвека Далера Кузяева.
Этот матч стал для Сутормина дебютным в Лиге чемпионов. Ранее 25-летний игрок попал в заявку "Зенита" на игру с "Бенфикой" (3:1).
Напомним, "Зенит" летом этого года заплатил за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей.
Sport24
Сутормин дебютировал в Лиге чемпионов
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