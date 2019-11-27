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Дуглас Сантос: "Зенит" готов победить "Бенфику"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился эмоциями после победы над "Лионом" (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Матч был сложным. Таким мы его и ожидали. Мы были сфокусированы на игре, хотя времени на подготовку было немного, но мы потратили его с пользой. На мой взгляд мы заслужили победу.

Я начал матч справа, потому что нас была запланирована комбинация на самое начало. А потом мы с Караваевым вернулись на привычные позиции.

Успеем восстановиться к следующей игре, у нас три дня впереди. Календарь плотный, нужно пользоваться тем временем, которое есть. Начинать отдыхать нужно уже сейчас. Сейчас отдохнем, поедим, восстановим силы и будем настраиваться на очередной важный матч.

Надо прерывать эту затянувшуюся неприятную традицию без побед в гостях в еврокубках. Мы к этому готовы. Готовы победить. Но для начала надо сконцентрироваться на "Спартаке", а уже потом думать о "Бенфике", - цитирует Сантоса Sport24.


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Теги: Сантос Зенит Бенфика
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